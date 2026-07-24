Волгоградцев 25 июля приглашают на фестиваль «Золотой щит – казачий Спас»

В финале выступят ансамбли из Волгограда. Фото: Лазоревый цветок

В субботу, 25 июля 2026, в Кумылженском районе Волгоградской области пройдет финальный день областного фестиваля традиционной казачьей культуры «Золотой щит – казачий Спас» с песнями и танцами. Насыщенная программа мероприятий запланирована с 9 часов утра до 22.00.

Начнется фестиваль на площадке бывшего аэродрома по направлению в хутор Суляевский. С 9 часов утра там устроят открытые конные скачки лошадей донской и английской чистокровной породы. В это время на стадионе «Юность» в станице Кумылженской с 10.00 до 15.00 пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля «Земля спорта». Торжественное открытие фестиваля и концерт начнутся с 17.00. А уже с 16 часов будут работать казачий городок и детские площадки, выставка мастеров и мастер-классы по традиционным казачьим ремеслам.

В 20.00 на сцену фестиваля выйдет ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», в 21.00 его сменит мужской ансамбль казачьей песни «Браты» и с 21.30 до 22.00 гостей погрузят в калейдоскоп казачьих песен.

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