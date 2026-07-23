Именные стипендии для стобалльников ЕГЭ и победителей олимпиад установили в Волгоградской области

Более сотни талантливых ребят могут получить стипендию в этом году Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская областная Дума 23 июля приняла закон о выплатах именной стипендии региона для стобалльников. Впервые по 10 тысяч рублей в месяц на первом курсе смогут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и ссузы и набравшие 100 баллов на ЕГЭ или победившие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года, сообщили в облдуме.

Новая меру поддержки талантливым выпускникам, которые останутся учиться в родном регионе, ввели по инициативе губернатора Андрея Бочарова и участников молодежного фестиваля 34.

- Уверен, что на следующий год прирост стобалльников, поступающих в наши вузы, будет ощутимым, - считает ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

Также всем стобалльникам и олимпиадникам единовременно выплатят по 100 тысяч рублей, и еще столько же тем, кто останется учиться в Волгограде. Как сообщили в обладмине, теперь один выпускник может получить сразу несколько выплат: 100 тысяч за первые 100 баллов на ЕГЭ; по 100 тысяч за каждую победу в олимпиаде; 100 тысяч рублей за поступление в первый раз на очную форму в волгоградский вуз или ссуз.

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