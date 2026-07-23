Квоты и лимиты на охоту установили в Волгоградской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области утвердили лимиты и квоты на охоту с 1 августа 2026 по 1 августа 2027 года. Согласно постановлению губернатора, годовой лимит добычи охотничьих ресурсов установили для пяти видов животных: благородного и пятнистого оленей, лосей, косуль и барсуков. В регионе разрешили отстрел 64 особей оленя, 210 лосей, 364 барсука и 3917 косуль.

Согласно документу, на 20 июля 2026 года численность животных для охоты в Волгоградской области составляет: 938 благородных оленей, 3661 лось, 27 290 сибирских косуль, 208 пятнистых оленей и 4659 барсуков.

Лимит добычи на охоту в Волгоградской области на оленя, лося, косулю и барсука с 1 августа 2026 до 1 августа 2027 года

Лимит добычи охотничьих ресурсов в Волгоградской области на 2026-2027 год установили без разделения по полу и возрасту: для благородного оленя - 51 особь, для лося - 210 особей, для косули – 3917 особей, для пятнистого оленя - 13 особей, для барсука - 364 особи.

Квоты на охоту на оленя, лося, косулю и барсука в Волгоградской области 2026-2027

Квоты добычи благородного оленя с 1 августа 2026 по 1 августа 2027 года больше всего в охотничьем угодье «Прeображенское» в Киквидзенском районе (12 особей) и в Новоаннинском районе: охотугодье «Деминское» (10) и «Новоаннинское» (2).

Больше всего лосей станут добычей охотников в Жирновском (24), Нехаевском районе (24), Кумылженском (21), Алексеевском (20) и Новоаннинском (16) районах.

Квоты для добычи сибирской косули больше всего в Жирновском районе (505), Котовском (442), Даниловском (324), Серафимовичском (317), Кумылженском (281), Камышинском (247), Алексеевском (243) и Фроловском (238).

Охоту на пятнистого оленя разрешили только в двух районах Волгоградской области. Квоты на добычу выделили в Жирновском районе в охотничьем угодье «Добринское» (10) и в охотугодье «Тетеревятское» (2), а также в охотничьем угодье «Донское» в Калачевском районе (1).

Квоты на добычу барсука в охотничьих угодьях Волгоградской области на 2026-2027 год больше всего в Жирновском (34), Урюпинском (30), Нехаевском (22), Даниловском (20) и Серафимовичском (20), Михайловке (19), Алексеевском (18) и Новониколаевском (18) районах.

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