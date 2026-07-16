Губернатор пообщался с лучшими выпускниками региона Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для талантливой молодежи Волгоградской области ввели новые меры поддержки. По инициативе губернатора получившим 100 баллов на ЕГЭ выпускникам региона будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Повысят премии и победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. А тем, кто останется учиться в волгоградских вузах, дадут стипендию и дополнительные 100 тысяч. Такие решения Андрей Бочаров озвучил на встрече с отличившимися выпускниками, которая прошла 16 июля в обновленном ТЮЗе.

Стобалльников и олимпиадников собрали в ТЮЗе Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, все стобалльники без исключения в Волгоградской области получат разовые выплаты в 100 тысяч рублей. Победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников вместо действующих 50 тысяч рублей тоже дадут 100 тысяч. Еще 100 тысяч рублей дополнительно к этим суммам будут выплачивать в случае поступления в волгоградские вузы. А на первом курсе для ребят будет предусмотрена стипендия в 10 тысяч рублей в месяц.

- Нам бы очень хотелось, конечно, чтобы вы поступили в учебные заведения Волгоградский области. Но какой бы выбор ни сделали, мы поддержим вас в любом случае - мы вас все равно ждем домой, - подчеркнул Андрей Бочаров, поздравил ребят и поблагодарил их за достижения. - Мы должны сделать все для того, чтобы дети оставались.

Ребята рады таким хорошим новостям Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник волгоградской школы №49 Олег Самойлов стал победителем заключительного регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Он не один год пробовал в ней свои силы и вот дошел до финала и заработал льготу при поступлении в вуз. Документы решил подавать в ВГСПУ и московский университет.

- История - невероятно интересный предмет, очень многогранный и актуальный. Хороший историк может развивать историческое направление в своем регионе, - поделился Олег, но свою профессиональную мечту пока раскрывать не стал.

Карина Беркалиева из школы №10 Михайловки сдала на 100 баллов ЕГЭ по географии. Девушка планирует стать декларантом по таможенной экспертизе, работать на границе, мечтает объехать весь мир.

- Я ожидала такой результат, потому что готовилась налегке. Мне нравилась подготовка. У меня были хорошие учителя и, конечно же, поддержка семьи и близких. География - очень классный, интересный предмет, потом будет легче путешествовать по всему миру, - делится выпускница.

Напомним, в 2026 году 78 волгоградских выпускника получили 84 стобалльных результата по русскому языку, профматематике, физике, информатике, химии, истории, литературе и обществознанию. Среди них ребята из Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска, Фролово, а также Жирновского и Камышинского, Палласовского, Еланского и Алексеевского районов. При этом одна выпускница набрала 400 баллов по четырем предметам, поставив областной рекорд, еще четверо получили по 200 баллов.

Плюс к этому победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 134 человека, восемь из них заняли призовые места на федеральном уровне.

Лучшие выпускники получат по 100 тысяч, а если останутся учиться в родном регионе - еще столько же Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Почему сегодня речь о средствах - вы очень много трудились, направляли средства на репетиторов, на книги, вы много читали, использовали различные материалы, кроме вашего труда семьями были затрачены огромные ресурсы, поэтому мы хотели бы, чтобы эти средства были направлены вашим семьям на решение уже дальнейших задач. Передайте от меня лично вашим семьям, вашим родителям, бабушкам и дедушкам, вашим друзьям, кто вам помогал, огромное спасибо за их труд, - напутствовал выпускников глава региона. - Послушайте самих себя, чем вы хотите заниматься, кем вы хотите быть. Но главное, чтобы вы оставались людьми, любящими нашу страну, свою родную землю, чтобы вы оставались патриотами.

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