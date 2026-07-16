В Волгограде меняют асфальт на всех прилегающих к площади Павших Борцов улицах

Асфальт на Аллее Героев уже уложили. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В перекопанном центре Волгограда стало еще больше участков, на которых сняли асфальт. Помимо площадей Павших Борцов и Привокзальной, дорожная техника перепахала улицы Володарского, Гоголя, Аллею Героев, а также тротуар на улице Мира вдоль НЭТа, консерватории и на противоположной стороне. Это часть дорог, которые отремонтируют в этом году за 472 миллиона рублей.

На улице Мира будут новые тротуары. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Согласно контракту, полностью заменили еще вполне хороший асфальт на Аллее Героев (здесь расширяли проезжую часть и обновляли дорогу менее двух лет назад). Улицы Гоголя и Володарского отфрезеровали. На пересечении Володарского и Мира поменяют и схему движения после того, как оттуда убрали памятник Александру Невскому.

Улицы Гоголя и Володарского тоже готовят к укладке нового асфальта. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пешеходы уже радуются, что наконец-то у властей дошли руки до тротуаров на Мира – они в последние годы были все в ямах. Пока закрыт ленточкой фонтан влюбленных – видимо, тоже в ожидании ремонта.

На пересечении Мира и Володарского поменяют схему движения после того, как убрали памятник. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Согласно документам с сайта закупок, ремонт дорого и тротуаров должен быть завершен до 1 апреля 2027 года. В центре с этим справятся гораздо раньше.

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