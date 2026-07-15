Скульптурная композиция уже на своем месте. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на страшное пекло, в центре Волгограда активно идет благоустройство Привокзальной площади. Пока здесь кругом плитка и бетон, посреди этого уже стоит новый фонтан «Детский хоровод». В среду, 15 июля в чаше сооружения заняла свое место главная скульптурная композиция: держащиеся за руки дети. Ее привезли на автопоезде и с помощью крана установили на постамент.

Фигуры детей перенесли на постамент с помощью крана. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

На площадь перед вокзалом в Волгограде привезли скульптуру детей для фонтана "Детский хоровод"

Новый «Детский хоровод» - это не копия заржавевшего предыдущего. Будущий фонтан выглядит основательно. Он большой, из качественных и дорогих материалов. Власти обещают, что он будет радовать гостей летом и зимой. В холодное время года – благодаря подсветке.

Новый "Детский хоровод" - большой и основательный, из долговечных материалов. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Фигурки лягушек учтановили на чашу еще раньше. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Власти обещают, что новые элементы фонтана не заржавеют. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

По словам главы Центрального района, строители укладываются в сроки. Изначально сдать площадь после благоустройства обещали ко Дню города, позже побывавший на стройплощадке глава региона Андрей Бочаров заявил, что новое общественное пространство перед вокзалом будет готово «в этом году». Сейчас здесь завершается мощение пешеходных дорожек. Уже завезли грунт в клумбы, подключили поливочный водопровод. Власти обещали высадить 300 деревьев и более тысячи кустарников.

Площадь замостили плиткой разных видов. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Оставили место и под деревья и цветы. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Уже понятно, как будет выглядеть новая площадь. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Ради новой благоустроенной зоны пришлось пожертвовать парковкой перед вокзалом. Когда-то по такому же пути пошли столичные власти, разбив парк перед Павелецким вокзалом. Правда, они унесли многоуровневую стоянку под землю. В Волгограде ближайшее место, где можно будет оставить машину – площадка напротив каланчи на пересечении улиц Володарского и Воронина, которую уже закатали в бетон под эти цели.

Вокруг площади тоже все перекопано. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пешеходы и пассажиры пробираются через сплошные стройки. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пешеходная зона на улице Коммунистической тоже перекопана. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пока что выходя с поезда, пассажиры попадают в перекопанный центр Волгограда. Перерыты площади Павших Борцов и Привокзальная, улицы Гоголя и Коммунистическая. Так что туристы увидели город этим летом не в самом лучшем виде. Придется вернуться в следующем году.

Оставить машину теперь можно будет возле каланчи - там закатали в бетон пустырь. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Власти обещают, что благодаря новому общественному пространству ожидание поезда в будущем будет приятным и комфортным. Защищать от солнца, пока не вырастут деревья, будут теневые навесы и перголы.

Кстати, сегодня впервые назвали спонсоров благоустройства. Напомним, реконструкцию Привокзальной площади делают из внебюджетных источников. Как сообщили в мэрии, проспонсировали стройку компании ПАО «Лукойл» и ПАО «ТМК».

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