Памятник сняли с постамента посреди площади Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду 24 июня на площади Павших Борцов началось переселение памятника Александру Невскому, который стоял там с 2007 года. С проезжей части возле НЭТа и гостиницы «Волгоград» скульптура переедет в пешеходную зону. Для демонтажа памятника подогнали кран и автовышку. За перемещением с пристрастием наблюдал автор – скульптор Сергей Щербаков, сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

На площадь пригнали кран и автовышку Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Памятник Александру Невскому увезли с площади Павших Борцов в Волгограде

Памятник Александру Невскому не сразу перенесут к храму. Сначала скульптуру и постамент отреставрируют, очистят от грязи, заново затонируют. Займется этим сам Сергей Щербаков. Именно он два десятка лет назад создал одну из первых скульптур Александра Невского в России. Автор переживает, как памятник переживет переезд.

Памятник уедет в Жуковский, на комбинат, где его отливали Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Поэтому я здесь и нахожусь, контролирую процесс. Подстраховались, чтобы флаг наверху не сильно раскачивался – он весит больше ста килограммов. Поедет памятник на реставрацию туда же, где его и отливали – на комбинат «Лит Арт» в город Жуковский. Есть планы его немножко изменить, исправить кое-какие ошибки с моей авторской точки зрения. Появится щит, - рассказал нам скульптор Сергей Щербаков. - До этого памятник был адаптирован к площади. После он переедет к храму, потеряет свою «площадность», станет камерной скульптурой. Вид, жесты должны соответствовать новому статусу и месту. К тому же в наши дни щит приобретает особое значение. Александр Невский – защитник. Что касается постамента – это уже не моя задача. Не знаю, насколько он сохранится.

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После памятник переедет в Александровский сквер к кафедральному собору. Установят его в прямой видимости с площади Павших Борцов – в зеленой зоне между храмом и театром. Сама главная городская площадь скоро предстанет в обновленном виде.

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Памятник увезут за тысячу километров Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Скульптуру погрузили в машину Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Площадь осталась без памятника, но пока с постаментом Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

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