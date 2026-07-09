Волгоградцам покажут уникальные народные промыслы на выставке «Будни города N»

На выставке покажут 16 уникальных экспонатов Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский музей Машкова приглашает на новую выставку в основное здание на проспекте Ленина, 21. Интегрированная экспозиция «Будни города N. Народные промыслы из собрания ВМИИ» приурочена к Году единства народов России.

«Будни города N. Народные промыслы из собрания ВМИИ» Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выставка из 16 редко экспонируемых предметов расскажет о народных промыслах разных регионов России. В игрушках и шкатулках представлены Поволжье, древняя Вятская земля и Тульская область.

«Будни города N. Народные промыслы из собрания ВМИИ» Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспозиция будет работать с 8 июля по 23 ноября 2026 года. Посмотреть ее в том числе можно по «Пушкинской карте».

«Будни города N. Народные промыслы из собрания ВМИИ» Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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