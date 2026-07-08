В Волгограде владельцы унесенных ветром торговых палаток выплатят 540 тыс. рублей ущерба за помятый автомобиль

Сильный ветер снес палатки, которые помяли автомобиль Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде владельцы унесенных ветром торговых палаток выплатят более 540 тысяч рублей ущерба за помятый автомобиль. Дело было на Спартановке в декабре 2025 года. Сорванные ветром конструкции двух палаток прилетели на JATOUR X90PLUS, принадлежащий Оксане П. Машину изрядно повредило. По решению суда торговцы заплатят ущерб за ремонт и утрату товарной стоимости автомобиля, да еще и с процентами.

- Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда с владельцев торговых палаток взыскана стоимость восстановительного ремонта автомобиля, сумма утраты товарной стоимости, судебные расходы - всего на сумму 541 540 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Ремонт помятой палатками машины обошелся волгоградке в 415 100 рублей, плюс 60 600 рублей автомобиль после удара потерял в цене. Доводы торговцев о том, что ветер был обстоятельством непреодолимой силы, суд отверг. Так как в тот день погодные условия чрезвычайного характера не носили.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ начислят за каждый день просрочки от вступления решения в силу по поступления денег на счет владелицы автомобиля. Пока решение еще могут обжаловать.

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