В Волгограде снова пытаются закупить 115 камер фиксации нарушений ПДД за 276 млн

Камеры должны установить на дорогах к ноябрю Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде власти снова ищут подрядчика на поставку 115 новых комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. На камеры для контроля дорожного движения выделили 276 миллионов – по 2,4 миллиона рублей за один комплект с установкой. Но с первого раза поставщика регион найти не смог.

Согласно документам, новые камеры должны подключить к комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области не позднее 1 ноября 2026 года. Заказчик - ГКУ «Безопасный регион». Установить камеры видеонаблюдения планируют на шести десятках улиц в Волгограде и Волжском. Это будут не только стационарные комплексы, но и переносные треноги для фиксации нарушителей на стоянке. Смотрим, где установят новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Волгограде и Волжском в 2026 году: адреса.

При прошлой попытке на конкурс подали лишь одну заявку и то с ошибками, так что закупку признали несостоявшейся.

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