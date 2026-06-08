Новые камеры установят по всему городу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде власти ищут подрядчика на поставку 115 новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. На обеспечение контроля дорожного движения выделили 276 миллионов. Камеры начнут работать в комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области не позднее 1 ноября 2026 года. Каждый комплекс автоматической фотовидеофиксации с установкой обойдется ГКУ «Безопасный регион» в 2,4 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам закупки, на дорогах Волгоград и Волжского в 2026 году появятся три типа камер. В списке не только стационарные комплексы фотовидеофиксации, но и 10 переносных «треног», которые смогут штрафовать за стоянку.

Все камеры должны уметь выписывать «письма счастья» автомобилям с иностранными номерами. Фиксировать превышение скорости, нарушение дорожных знаков и разметки, разворот на пешеходном переходе. А также такие нарушения ПДД, как наличие действующего полиса ОСАГО, использование телефона за рулем, несоблюдение минимальной дистанции и нарушение правил оплаты парковки. Гарантийный срок на камеры должен быть не менее 18 месяцев.

Где установят новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Волгограде и Волжском в 2026 году: адреса

В Волгограде

Тракторозаводский район: ул. Ополченская, 11Б (в сторону Волжского); ул. Ополченская, 16 (в сторону Красного); ул. Дегтярёва, 8А (в сторону пр. Ленина); ул. Тарифная 11 (в обе стороны); пересечение ул. Ополченская с ул. Андреева (в обе стороны);

Краснооктябрьский район: ул. Менделеева, 202А (в обе стороны); ул. Штеменко, 44/1 (в обе стороны); ул. Штеменко, 3А (в обе стороны); ул. Штеменко, 23 (в обе стороны); пр. Металлургов, 1Г и 29 (в обе стороны); ул. Титова, 10Б (в обе стороны); ул. 39-й Гвардейской у дома на пр. Ленина, 79 (в обе стороны); ул. Кубинская, 26 (в обе стороны); пересечение ул. Еременко с ул. Титова (в обе стороны).

Центральный район: ул. Коммунистическая, 11, 21 и 40 (в обе стороны); ул. 13-й Гвардейской у дома на ул. Коммунистической, 40 (к Волге); ул. Маршала Крылова у дома на Чуйкова, 71 (в обе стороны); ул. Балонина, 2Б (в сторону автовокзала);

Дзержинский район: ул. Ангарская, 114 (в сторону ул. Римского-Корсакова); ул. Ангарская, 69/1 (в сторону ул. Осипенко); ул. Хорошева, 73А (в обе стороны); ул. Рионская, 14 (в обе стороны); ул. Ангарская. 134 (в сторону 3-й продольной); ул. Ангарская, 93 (в сторону ул. Яблочкина); ш. Авиаторов, 9 (в сторону ул. Ангарская), ш. Авиаторов, 8Г (в сторону пр. Жукова); пересечение ул. Историческая с ул. Жигулевская (в обе стороны); ул. Ангарская, 90 (в сторону ул. Осипенко); ул. Ангарская 51 (в сторону ул. Ученическая); ул. Землячки ОТТ Больничный Комплекс (в обе стороны); пересечение ул. Кубанская с ул. Рокоссовского (в обе стороны);

Ворошиловский район: ул. Ростовская, 15А (в сторону ул. Череповецкая); ул. Елецкая. 20Г и 124 (в обе стороны); ул. Пугачевская, 8 (в обе стороны); ул. Циолковского, 18/1 (в обе стороны); пересечение ул. Череповецкая с ул. Елисеева (в обе стороны); пересечение ул. Череповецкая с ул. Ленкоранская (в обе стороны); пересечение ул. Череповецкая с ул. Радомская (в обе стороны);

Советский район: пересечение пр. Университетский с ул. Степыкиной (в сторону ул. Автомобилистов); пересечение ул. Загорулько с ул. Автомобилистов (в сторону ул. Электролесовская); пересечение ул. Электролесовская с ул. Автомобилистов (в сторону ул. Загорулько); пересечение 1-й Продольной и ул. Казахская (в сторону ул. Тунгусская);

В Волжском: ул. Молодогвардейцев, 20 (в обе стороны); ул. Свердлова. 23 (в сторону ул. Карбышева); ул. Свердлова, 38 (в сторону пр. Ленина); ул. Коммунистическая, 42 (в сторону пр. Ленина); ул. Коммунистическая, 25 (в сторону ул. Пушкина); ул. Пушкина, 23 (в обе стороны); ул. Карбышева, 2 (в сторону ул. Космонавтов); ул. Карбышева, 1А (в сторону ул. Свердлова); ул. Набережная, 12, 27, 29 и 45 (везде в обе стороны); ул. Пионерская, 1 (в сторону ул. Карбышева); ул. Пионерская, 2 (в сторону пр. Дружбы); пр. Дружбы, 30А (в сторону ул. Александрова); пр. Дружбы, 35 (в сторону ул. Пионерская); пр. Дружбы, 27 (в обе стороны); пересечение ул. Александрова с пр. Дружбы (в обе стороны); пересечение ул. Александрова с ул. Мира (в сторону пр. Дружбы); пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (во все стороны); пересечение пр. им. Ленина с ул. Молодогвардейцев (в обе стороны); пересечение пр. Карбышева с б. Профсоюзов (в обе стороны); пересечение б. Профсоюзов с пр. Дружбы (в обе стороны); пр. Ленина, 239 (в обе стороны); пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкая (все стороны).

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