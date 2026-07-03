Третий волгоградец подхватил опасный боррелиоз от клеща

Клещи заразили пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клещи покусали уже более тысячи человек в Волгоградской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 3 июля обратились к медикам с присасыванием 1004 человека, из них 333 ребенка. Уже пять человек заразились от клещей опасными инфекциями, передающимися через укусы.

- Среди населения Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелизом (ИКБ) и два случая - Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), - рассказали санврачи.

Чаще всего встречаются с клещами в Волгограде, Волжском, Михайловке, а также в Урюпинском и Котельниковском районах.

Прививки от ИКБ и КГЛ нет, так что, собираясь на прогулку, в поход или на дачу, защищаться нужно от укусов клещей. Помогут закрытая одежда, специальные спреи и регулярные осмотры.

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