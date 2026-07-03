Пьяный водитель оклеветал полицейских и получил срок под Волгоградом

Прокуратура добилась справедливости. Фото: Александр ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чернышковском районе Волгоградской области суд отправил в колонию 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в пьяной езде и ложном доносе на полицейских, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ночь на 29 ноября 2025 года мужчина ехал за рулем «ВАЗ 21213» в поселке Чернышковский. Его остановили сотрудники полиции. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медосвидетельствование. Мужчина отказался. При этом ранее его уже судили за аналогичное преступление.

Водителю не понравилось, что полицейские оформляют отказ от освидетельствования. Он решил отомстить и пошел в дежурную часть с заявлением. Мужчина заявил, что стражи порядка украли у него 300 тысяч рублей и два мобильных телефона. Однако проверка показала, что сообщение ложное.

Суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, на три года его лишили права управлять автомобилем. А саму машину «ВАЗ 21213» конфисковали и обратили в собственность государства.

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