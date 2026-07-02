Любители шашлыка подожгли пойму Мечетки на севере Волгограда

На месте ЧП вспыхнул мангал, сухая трава загорелась моментально. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сегодня, 2 июля, в Тракторозаводском районе Волгограда произошло возгорание сухой растительности. Любители шашлыка подожгли пойму Мечетки. На месте ЧП вспыхнул мангал, сухая трава загорелась моментально. Пожарные специализированной пожарно спасательной части оперативно прибыли на место ЧП и потушили пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - рассказали в МЧС. - Благодаря слаженной работе огнеборцев пламя удалось ликвидировать на 150 квадратах.

К счастью, людей на месте возгорания не оказалось и трагедии удалось избежать.

МЧС напоминает – в регионе пожароопасный сезон. Не сжигайте сухую траву и мусор, не разводите костры и не ставьте мангалы где попало. Не бросайте непотушенные спички и окурки, а на солнце - стеклянные бутылки. Нарушителям грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Во время особого противопожарного режима их суммы возрастают.

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