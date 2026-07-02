Три бизнесмена идут под суд за мошенничество на 190 млн с очистными на Голодном

Новые очистные так и не достроили Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело на троих руководителей коммерческих фирм. Субподрядчиков и подрядчика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они увели более 190 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений на острове Голодный в Волгограде. По ч. 4 ст. 159 УК РФ коммерсантам грозит до 10 лет колонии со штрафом, сообщили в областной прокуратуре.

- Арестовано имущество обвиняемых и изъяты активы возглавляемых ими фирм на сумму более 206 миллионов рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, подрядчик и субподрядчики строили первый этап сооружений биологической очистки на острове Голодный. Но предусмотренное контрактом оборудование самовольно меняли на более дешевое. Так, с декабря 2020 по март 2023 года они похитили более 190 миллионов рублей.

Уголовное дело завели после проверки прокуратуры Волгограда. Оперативное сопровождение вели региональное УФСБ и УЭБиПК главка МВД. Рассматривать дело будет Центральный районный суд.

Очистные на Голодном так и не достроили и делать их придется заново, начиная с подбора технологий. Прежние уже устарели.

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