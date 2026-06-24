В Волгограде ищут проектировщика реконструкции очистных сооружений на Голодном

В аэротенках на острове оставшуюся после очистки в воде органику съедают бактерии активного ила. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МУП «Городской водоканал Волгограда» ищет подрядчика, который возьмется за разработку основных технических решений и задания на проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки на острове Голодном. Это еще не проект, но исполнителю за согласованные правительством России идеи готовы заплатить 30,2 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы портала госзакупок.

Обслуживают очистные сооружения на острове Голодном шесть районов Волгограда или 785 тысяч человек. Сейчас их мощность соответствует категории «Крупнейшие очистные сооружения» - фактический средний приток стоков за 2025 год составляет 204 тысячи кубометров в сутки. Этот параметр планируют увеличить вдвое.

- Реконструкция должна быть рассчитана на фактический приток сточных вод с учетом применяемых технологий, перспектив развития населенного пункта и дополнительных нагрузок, - говорится в документах. - Перспективная мощность очистных сооружений канализации острова Голодный составляет 400 тысячи кубометров в сутки.

Сейчас на очистных сооружениях четыре блока. Два из них мощностью до 80 тысяч кубов в сутки, один - до 134 тысяч. Еще один блок с проектной производительность 200 тысяч кубов в сутки находится в стадии незавершенного строительства и также подлежит реконструкции.

Проектировщика выберут 3 июля. Он должен будет придумать основные технические решения по реконструкции очистных сооружений в соответствии с ГОСТами и экологическими нормами. Цель – найти вариант, который обеспечит высокую эффективность очистки стоков и надежность комплекса с минимальными затратами. Вода после очистки должна стать чище и не загрязнять Волгу, годиться для повторного использования.

Разработку ведут в рамках проекта «Вода России». Так что на выходе документацию должны утвердить в федеральном центре.

- Результатом работ является согласование научно-технического совета Минприроды России федерального проекта «Вода России», - говорится в задании.

Также в планах властей на ближайшие десятилетия – превратить острова Голодный и Сарпинский в ведущий курорт страны.

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