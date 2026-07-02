Цены на бензин и дизтопливо резко взлетели на заправках в Волгоградской области

На табло цены на бензин в Волгограде на 26.06.2026 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области за неделю с 23 по 29 июня 2026 года на фоне ограничений на бензин резко подорожало автомобильное топливо. По данным Росстата, цены на бензин выросли за период на 17-65 копеек за литр. Рекордсменом по подорожанию в регионе стало дизельное топливо. Теперь за литр солярки придется отдать в среднем 77,15 рубля.

Бензин АИ-92 за прошедшую неделю в среднем на заправках Волгоградской области подорожал на 30 копеек до 64,90 рубля за литр. АИ-95 теперь стоит 72,34 рубля – на 65 копеек больше. За литр высокооктанового бензина АИ-98 и выше придется отдать 94,08 рубля – цена выросла на 17 копеек. А ДТ подорожало на 73 копейки до 77,15 рубля за литр. Это официальные данные средние по всему региону.

При этом на заправках в Волгограде цены на бензин уже давно другие. На этой неделе автомобилисты заправляли в бак дизель уже и по 77,88 рубля.

Ограничение и лимиты продажи бензина, цены и ситуация на заправках в Волгограде и Волгоградской области на 30 июня 2026 года.

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