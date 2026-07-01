В Волгограде гаишники с ветерком проводили мужчину с инсультом через затор на танцующем мосту до больницы

Автомобиль с мужчиной в тяжелом состоянии застрял в пробке на мосту через Волгу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если бы не отзывчивость волгоградских гаишников, вечер 3 июня мог стать роковым в жизни пожилого мужчины, которому стало плохо на даче за Волгой. Сын повез отца в больницу, но застрял в огромной пробке на танцующем мосту через Волгу. Дежурившие на посту инспекторы дорожно-патрульной службы с ветерком проводили автомобиль через затор и дальше до 25-й больницы. Как после оказалось, мужчину разбил инсульт, и каждая минута действительно была на вес золота, ему грозила смертельная опасность.

- Так как пенсионер не мог самостоятельно передвигаться, сотрудники ДПС помогли донести его до приемного покоя, где пациент был срочно госпитализирован, - рассказали подробности в главке.

Волгоградец, отцу которого помогли гаишники передал благодарность сотрудникам МВД через председателя «Движение автомобилистов». Имена героев - старшие лейтенанты полиции Евгений Чудин и Игорь Сухоруков.

Пожилой волгоградец еще продолжает лечение.

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