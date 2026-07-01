Закупало продукты с нарушением кафе в Камышине, где отравились роллами

В кафе нашло немало нарушений Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор зафиксировал нарушения в кафе в Волгоградской области, где произошло массовое отравление роллами. Речь идет о кафе «ЕвроАзия», откуда десятки человек обратились к врачу, у восьми нашли сальмонеллез. Нарушения в закупке продуктов обнаружили при помощи информационных систем.

- В ходе анализа компонентов системы определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевания людей сальмонеллезом. Данная информация была оперативно направлена в Роспотребнадзор региона, - рассказали в ведомстве.

Проверку управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии проводил с 17 по 19 июня. Кафе в Камышине на тот момент уже закрыли на 60 суток. После проанализировали данные в системах «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Обнарушили факты несоблюдения предпринимателем сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Предпринимателю объявили предостережение. Но он и так уже под стражей, на него завели уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сальмонеллез кешбэком к роллам: Массовое отравление случилось в кафе Камышина, подробности

Два пляжа на юге Волгограда откроют в первые выходные июля 2026