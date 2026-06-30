Отключения газа пройдут 1-2 июля в Волгограде и Волжском

Газ отключат на несколько часов Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения газа запланировали в начале июля 2026 года в Волгограде и Волжском. Временно приостановят поставку голубого топлива 1 июля на двух улицах Волжского, 2 июля - в Краснооктябрьском районе Волгограда. Причиной станут неотложный плановый ремонт объектах газоснабжения и газораспределения, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, в Краснооктябрьском районе Волгограда отключение газа пройдет 2 июля 2026 с 10.00 до 16.00 по адресам: проспект Ленина, 79, 79В и улица Кузнецова, 20, 22.

По данным «АхтубаГазПроект», 1 июля 2026 года с 9.00 до 13.00 уже в который раз отключат газ жителям Волжского по адресам: ул. Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55-59; ул. Карбышева, 171.

Волгоградцев и волжан просят не включать в это время газовое оборудование, чтобы избежать несчастных случаев.

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