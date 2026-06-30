«Выдержит тысячи танцующих ног»: газон «Волгоград Арены» готовят к шоу «Руки вверх»

Газон закрывают защитным покрытием. Фото: Волгоград Арена.

В субботу на «Волгоград Арене» выступит группа «Руки вверх». Прошлый стадионный концерт пришелся на пандемию, поэтому по требованию оперштаба заполнить стадион разрешили на 50%. В этот раз Сергей Жуков попробует установить рекорд по количеству зрителей. Как рассказали на стадионе, к этому событию на «Волгоград Арене» уже вовсю готовятся. В первую очередь готовят газон – нужно максимально защитить покрытие, ведь уже в середине июля здесь стартуют футбольные матчи.

- Первым делом мы закрываем наш изумрудный газон специальным покрытием, чтобы он выдержал тысячи танцующих ног. Началась сборка ферм для светового и звукового оборудования. Десятки фур с оборудованием разгружаются в режиме нон-стоп, - рассказали в дирекции «Волгоград Арены».

Напомним, Сергей Жуков приедет в Волгоград в рамках юбилейного тура – группе «Руки вверх» стукнуло 30. Накануне стадионный концерт в Ростове-на-Дону отменили после атаки ВСУ на мемориальный комплекс «Самбекские высоты». Выступления группы перенесли на осень.

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