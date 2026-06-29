Сергей Жуков пригласил поклонников на концерт «Руки вверх» в Волгограде

Концерт снова пройдет на "Волгоград Арене". Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Руки вверх» выступит в эту субботу, 4 июля 2026 года, на «Волгоград Арене». После того, как команда была вынуждена перенести на осень стадионный концерт в Ростове-на-Дону по распоряжению оперативного штаба региона в целях безопасности граждан, Сергей Жуков написал, что концерт юбилейного тура “Руки Вверх” в Волгограде состоится в полном соответствии с анонсированным графиком. И записал видео, на котором пригласил своих поклонников на «Волгоград Арену». Стадион в этот вечер превратится в огромную танцевальную площадку. «30 нам уже!» - заявляют артисты, чья музыка объединяет поколения.

Это второй стадионный концерт группы «Руки вверх» в Волгограде. В прошлый раз из-за пандемии команде разрешили провести концерт при 50% заполненности стадиона, а зрители должны были прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию. В этот раз никаких ограничений – можно танцевать, обниматься, вспоминать молодость под легендарные хиты. Теперь точно группа попробует поставить рекорд посещаемости волгоградского стадиона.

Сергей Жуков пригласил всех на концерт "Руки вверх" в Волгограде

Начало концерта в 20.00. В продаже еще есть билеты и на танцпол, и на трибуны, в том числе и vip, для тех, кто способен под такую музыку сидеть в кресле.