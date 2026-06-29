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НовостиОбщество29 июня 2026 15:25

В Волгограде объявили угрозу ракетной атаки

Сообщения о ракетной опасности жители получили вечером 29 июня
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцев попросили пройти в убежища.

Волгоградцев попросили пройти в убежища.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области вечером 29 июня 2026 года жители получили сообщения о ракетной опасности. Угрозу объявили около 18 часов, когда горожане возвращаются с работы или гуляют с детьми после детского сада. Жителей региона попросили проследовать в укрытие, взяв при этом документы, вещи, лекарства и питьевую воду. А также выключив дома воду, свет и газ.

На деле же большинство подвалов с табличкой «укрытие» в жилых районах закрыты. Также можно спуститься на подземную парковку или станцию скоростного трамвая, если вы находитесь рядом.

Напомним, Волгоградская область только приходит в себя после прошлого ракетного удара 27 июня, во время которого погибли два человека и пострадали 11 работников предприятия на севере города.