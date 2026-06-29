В Волгограде объявили угрозу ракетной атаки

Волгоградцев попросили пройти в убежища. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области вечером 29 июня 2026 года жители получили сообщения о ракетной опасности. Угрозу объявили около 18 часов, когда горожане возвращаются с работы или гуляют с детьми после детского сада. Жителей региона попросили проследовать в укрытие, взяв при этом документы, вещи, лекарства и питьевую воду. А также выключив дома воду, свет и газ.

На деле же большинство подвалов с табличкой «укрытие» в жилых районах закрыты. Также можно спуститься на подземную парковку или станцию скоростного трамвая, если вы находитесь рядом.

Напомним, Волгоградская область только приходит в себя после прошлого ракетного удара 27 июня, во время которого погибли два человека и пострадали 11 работников предприятия на севере города.