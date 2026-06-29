В Волжском водитель перевернул машину и сбежал, два человека пострадала

Пострадавших госпитализировали. Фото: архив.

Утром 28 июня в городе Волжском произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Авария случилась около пяти часов утра на улице Логинова. 21-летний водитель за рулем «Лады Приоры» потерял контроль над машиной. Автомобиль врезался в бордюрное ограждение возле контактной опоры №235, после чего перевернулся.

Водитель не стал ждать помощи — он просто ушел с места происшествия. Однако полицейские быстро нашли и задержали его. В салоне в момент аварии находились пассажиры. Оба получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.