Жителям Волгограда рассказали о новых правилах покупок на маркетплейсах

РПН напомнил о новых правилах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Совсем скоро заказывать товары онлайн в Волгограде станет удобнее и безопаснее. Уже с 1 октября 2026 года вступают в силу новые правила для всех маркетплейсов, сообщает сайт volgograd.kp.ru c ссылкой на Роспотребнадзор.

Закон о платформенной экономике четко пропишет, кто именно отвечает за качество вещей. Теперь продавцы и сами онлайн-площадки не смогут перекладывать вину друг на друга, если товар окажется бракованным.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, главная цель нововведений — защитить кошелек и нервы покупателей. Платформы обязаны сделать так, чтобы вернуть или обменять неудачную покупку можно было буквально в пару кликов, прямо через сайт или приложение. Больше никаких сложных процедур и бесконечных звонков в поддержку.

Кроме того, в карточке каждого товара теперь будет вся информация о продавце: где находится, есть ли лицензии и сертификаты. Если на площадке пытаются продать запрещенный товар, это пресекут. А сам маркетплейс обязан честно предупредить, что он лишь витрина, а не продавец.