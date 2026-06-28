В Волжском задержаны двое парней, которые избили незнакомца за татуировки

Парням грозит до 8 лет колонии Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В больницу Волжского накануне на скорой помощи привезли 24-летнего мужчину с травмами криминального происхождения. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего. Молодой человек стал жертвой уличного конфликта, его избили за татуировки на теле, которые не понравились нападавшим. Двоих подозреваемых уже задержали. По статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» им грозит до 8 лет колонии, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

Напали на пострадавшего двое волжан в возрасте 27 и 25 лет. Оба дали признательные показания. По их словам, в тот вечер они пили пиво, оно закончилось. Пошли за добавкой. На обратном пути попалась компания из четырех человек.

- Ну чё, он начал себя вести так плохо, высказываться там, у него татуировки были. Весь в татуировках. Он начал мне за татуировки объяснять. Ну я ему сказал, что мне это неинтересно. И он что-то начал грубить и наносить удары.

По словам задержанного, он лишь раз ударил незнакомца кулаком в челюсть, тот упал на асфальт и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. А парни пошли домой допивать свое пиво.

Ждать приговора они будут в СИЗО. Следствие продолжается.

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