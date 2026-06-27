В Волгоградской области второй раз за сутки объявили ракетную опасность

Сирены были слышны на юге города. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области в пятницу вечером снова объявили ракетную опасность. По информации РСЧС, режим действует с 18.22. Жителям Волгоградской области рекомендовали отключить газ, воду и свет, взять документы, одежду, воду и лекарства и спуститься в укрытия – подвалы, подземные станции скоростного трамвая, подземные парковки. Тем, кто остается дома, удалиться от окон и не пользоваться лифтом.

Тревожные сообщения волгоградцы получили второй раз за сутки. Ночью Волгоград пережил ракетную атаку: ВСУ ударили по предприятию на севере Волгограда. Погиб как минимум один работник, еще один пропал без вести, 11 человек ранены. В больнице двое тяжелых пациентов. Жилые дома не повреждены.