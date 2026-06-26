Сильный дождь прогнозируют в Волгограде Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 продолжает удивлять погодой волгоградцев. Очередное штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 26-27 июня 2026 года. МЧС региона предупреждает о надвигающемся ненастье с ливнями, грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду.

- В период с 11.00 - 13.00 часов и до конца суток 26.06.2026, ночью и утром 27.06.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений, - говорится в экстренном сообщении.

По прогнозу синоптиков, 26 июня непогода захватит и Волгоград. Так что лучше парковать машины подальше от деревьев.

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