В Волгограде ремонтируют 2,5 км Первой продольной в Краснооктябрьском районе

Дорогу на Красном приведут в порядок Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде ремонтируют 2,5 километра Первой продольной в Краснооктябрьском районе. На участке проспекта Ленина от улицы Штеменко до Тарифной уже на 70% уложили верхний слой новенького асфальтобетона, который избавит главную городскую магистраль от ям и накатанной колеи. Тротуары готовы на 40%.

Как рассказали в мэрии, делают дорогу по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Убитый асфальт снимают, укрепляют основание, сверху укладывают два слоя асфальтобетона. Параллельно восстанавливают покрытие и на тротуарах, правят гранитный бордюр, ремонтируют колодцы. Работа кипит в основном по ночам, чтобы не создавать пробок.

Также на проспекте Ленина обновят все пересечения и примыкания, заездные карманы, плиткой выложат остановки, после заменят павильоны, обновят светофоры, знаки и разметку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игры, фестивали, концерты и дискотеки: куда пойти на День молодежи 27-28 июня 2026 в Волгограде

Лимиты на продажу бензина в Волгограде и области сократили с 25 июня