Результаты ЕГЭ 2026 в Волгограде и области: 61 стобалльник и 300-балльница

Впереди у ребят выпускной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Результаты ЕГЭ 2026 по физике и обществознанию объявили в Волгограде и области. Три человека сдали физику на 100 баллов, два выпускника получили максимум по обществознанию. Всего в регионе уже 61 стобалльник. Первая трехсотбалльница региона - Светлана Овечкина из лицея №3 Волгограда. Девушка набрала 300 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. А выпускница гимназии №1 Ульяна Кондратьева набрала 200 баллов по русскому языку и литературе.

Как рассказали в комитете образования и науки Волгоградской области, максимальный результат ЕГЭ-2026 по физике у выпускников волгоградского лицея №3, школы №7 Камышина и Верхнедобринской школы в Камышинском районе. На 100 баллов сдали обществознание выпускницы школы №17 Волжского и Усть-Бузулукской школы Алексеевского района.

До этого 26 волгоградских выпускников сдали на сотню ЕГЭ по русскому языку, профмат - три, литературу - 17, химию - девять, историю - один. Отличные результаты у ребят из Волгограда, Михайловки, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово, а также Палласовского и Жирновского, Еланского и Алексеевского, Камышинского районов.