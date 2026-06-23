«Вот это голова, вот это трудолюбие»: настоящей звездой назвали 300-балльницу из Волгограда Свету Овечкину

Светой восхищается весь лицей! Фото: личный архив Светланы Овечкиной.

«Только не говорите, что Света ждет результатов еще одного экзамена», шутят волгоградцы, восхищаясь результатами, которых достигла выпускница 11 класса лицея №3 Волгограда Светлана Овечкина. Девушка получила 300 баллов на трех экзаменах! Как рассказали в учебном заведении, ученица получила по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, математике и физике.

- Света, ты легенда! Поздравляем с абсолютным триумфом - с этим невероятным хет-триком! - гордятся своей выпускницей в лицее Волгограда. По словам педагогов, такой успех не только радует учителей, но и вдохновляет других ребят покорять вершины.

Дувушку называют настоящей звездой. Фото: Лицей №3 Волгограда.

«Какая молодец! Гордость Лицея!», «Перед тобой открывают двери самые престижные вузы страны!», «Света, ты доказала, что нет ничего невозможного. Это не просто победа, а настоящий триумф таланта и трудолюбия!», «Молодец! Вот это голова! Вот это трудолюбие!», «Просто нет слов! Уникум! Восхищаюсь!», «Ты настоящая звезда, пусть все твои мечты сбудутся!», - на сайте школы ученицу засыпали комплиментами и поздравлениями.

Поздравляют и родителей Светы, которые смогли вырастить умную, скромную и очень воспитанную девушку. Светлана успевает не только сидеть за учебниками, но и читать любимые книги, путешествовать и проводить время с друзьями. Главное - соблюдать баланс труда и отдыха.

Света уже решила, что будет учиться в Москве, но вуз пока выбирает.