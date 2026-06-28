Четыре по 100 баллов: волгоградская выпускница лицея №3 Светлана Овечкина стала первой 400-балльницей в регионе и раскрыла секрет успеха

Светлана Овечкина побила два областных рекорда разом. Фото: личный архив

Мы уже писали о выпускнице лицея №3 Волгограда Светлане Овечкиной, когда она первой в Волгоградской области набрала 300 баллов на ЕГЭ-2026. Высший балл девушка получила по русскому языку, математике и физике. Ей оставалось дождаться лишь результатов экзамена по информатике. И оказалось, что Светлана побила сразу два областных рекорда, став первой в истории региона четырехсотбалльницей.

Для волгоградского образования, своих учителей и одноклассников Света уже стала настоящей легендой. До этого в регионе были только двухсотбалльники. По данным комитета образования и науки региона, всего у школьников Волгоградской области на ЕГЭ 2026 году уже более 60 стобалльных результатов. Трое сдали на 100 баллов физику, две девушки - обществознание. До этого сразу 26 ребят получили высший балл по русскому языку, по литературе - 17, по химии - девять, по истории – один, по профильной математике - трое. 200 баллов по русскому языку и литературе в этом году у выпускницы гимназии №1 Ульяны Кондратьевой. Но таких, как Света Овечкина больше нет.

При этом Светлана успевала не только готовиться к ЕГЭ, но и читать любимые книги, путешествовать и проводить время с друзьями. Она считает, что главное - соблюдать баланс труда и отдыха. Девушка часами сидела за учебниками и искала дополнительную информацию в интернете еще с 10 класса. Когда уже не воспринимала информацию, шла гулять.

- Физическая активность и свежий воздух помогали немного прийти в себя, после чего я снова возвращалась к учебе, - рассказывает о непростом пути к успеху Светлана Овечкина.

Сложней всего ей показался экзамен по информатике. Ведь писали его на чужом компьютере и к нему нужно было привыкнуть.

- Светлана набрала 100 и по информатике! Молодец! Просто феноменально! – педагоги лицея №3, которые поддерживали и учили девушку, в восторге. - Очень-очень рада такому успеху, хотя этого стоило ожидать. Ты настоящая звезда, пусть все твои мечты сбудутся.

Выпускница успевала и учиться, и отдыхать. Фото: лицей №3

Помогла выпускнице и поддержка родителей, которые всегда были рядом и поддерживали во всем. Теперь им предстоит отпустить дочь. Света уже решила, что будет учиться в Москве, но где именно, пока не решила.

- Поступать в любом случае буду на специальность, тесно связанную с математикой и информатикой. В любом случае это будет сфера IT: программная инженерия или прикладная математика-информатика. Я выбрала это направление, потому что сильная математическая база позволяет развиваться в самых разных технологических сферах, - говорит Светлана.

Думаем, что поступление девушка себе обеспечила. Теперь за волгоградскую выпускницу с 400 баллами будут бороться лучшие университеты страны. Удачи!

Кстати, оказалось, что и 400 баллов не предел. На ЕГЭ-2026 появилась и первая в истории России рекордсменка 500-балльница. Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала на максимальный балл русский язык, профильную математику, физику, химию и информатику.

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