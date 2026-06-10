Отключение света 11 июня грозит лишь четырем улицам Волгограда

Электричества не будет полдня Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в предпраздничный день ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В канун Дня России, 11 июня 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали в домах и организациях лишь одного района областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Тракторозаводском районе.

Отключение света в четверг, 11 июня 2026 года, запланировали на четырех улицах в Тракторозаводском районе Волгограда. С 9.00 до 14.00 электричества не будет по адресам: пер. Моторный, 2, 1а, 3а, 3б, 8-18, 8а, 1-17, 3 - ФЛ Каргин, ул. Шурухина - МБУ Северное (служба светофоров), ул. Коцюбинского, 3 – Волгоградгоргаз, ул. Прибайкальская - МФ АдВа (вулканизация).

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