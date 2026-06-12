Массовое отключение света 15 июня грозит сразу четырем районам Волгограда

Электричества не будет на десятках улиц Волгограда в понедельник Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда после праздничных выходных снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В понедельник, 15 июня 2026 года, массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу четырех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Ворошиловском и Советском, Кировском и Красноармейском районах. Волгоградцам лучше загодя подзарядить телефоны и подготовить холодильники к жаре.

В Ворошиловском районе Волгограда отключения света 15 июня с 9.00 до 17.00 пройдут в СНТ Спартак, СНТ Прогресс и на ул. Иркутская, 3-13, ФЛ Василенко, МТС, ул. Рабоче-Крестьянская, 45, 43, 41, ФЛ Сидоренко Наталья Юрьевна, ИП Пелогейко, ИП Мартиросян, ФЛ Герман, ФЛ Маркаров, ФЛ Сачкова, ИП Игнатьев, ул. Ужгородская, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128.

Советский район Волгограда отключение электричества 15 июня переживет с 9.00 до 12.00 по адресам: ул. Можжевеловая, 9, 17, 19, ул. Морошковая, 11, 17, 21, 26, 28, ул. Обручальная, 1, 15, 36, 37, ул. Плетеная, 3, 8, 9, 10, 12, 20, 25, 37, ул. Пуховая, 19, 28, ул. Свадебная, 6, 11, 23, 24, 25, 29, 34, 41. С 9.00 до 17.00 без света останутся: ул. Даугавская, 9, 17, пр. Университетский, 75, 77.

В Кировском районе Волгограда отключение света 15 июня 2026 года запланировали с 17.00 до 18.00 по адресам: ул. Астраханская, 3/1-5, 2-8, ул. Белинского, 1-23, 4а-26, пер. Базарный, 3-19, 2-14, ул. Воронкова, 29а, ул. Добролюбова, 5, 2-10, 16-34, ул. Зоологическая, 1-7, 4-22, 13/1-15, 26-28, 45, 47, Светосервис-Волгоград, ул. Кирова, 10-14, 74, ИП Кожухов, пер. Краснодонский, 4-12, ул. Красноуфимская, 33-47, ул. Короленко, 4-38, 29, пер. Короленко-1, 1, 2/1, 2/3, пер. Короленко-2, 13-25, пер. Ключевой, 8а, 8, 9, 17-19, ул. Лимоновая, 34, МЧС, ФЛ Анохин, ул. Омская, 18-28, 19-33, ул. Селищева, 1-15, 2-22, ул. Тополевая, 5а, 9, ул. Успенского, 1-19, 4-8, ул. Фруктовая, 2А-18, 9, 25, ул. Шекспира, 5-35, 4-32. С 9.00 до 10.00 отключение электроэнергии запланировали по адресам: ул. Писемского, 22-32, ул. Шумилова, 25- 33.

Также 15.06.2026 с 9.00 до 16.00 в Кировском районе обесточат дома на ул. Генерала Доватора, 32-44, 27-37, ул. Розовая, 65, ул. Южнобережная, 2-14, 1-9. С 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Барбарисовая, 1-37, 2-52, ул. Воронкова, 5-11, 23- 33, 48-60, ул. Кедровая, 6-18, 3-15, 19, 21, ул. Лиственная, 1-11, 2-28, ул. Писемского, 25-61, ул. Пятигорская, 48-60, ул. Розовая, 3-7, 2-6, 10а, ул. Сенная, 4-22, ул. Травяная, 75-77, 6-16, ул. Тополевая, 3, 5, 15, пер. Тополевый, 2-12, пер. Тутовый, 1-11, 2-8, ул. Шумилова, 2г (Бекетовское ППЖТ), ул. Щедрина, 39-43, 36-48а, 51-59, 48-70, пер. Р. Люксембург, 17-97, 30-40, 52-56, пер. Успенского, 20, 24, 26, 32-36, 31-53, ул. Фиалковая, 1-3, 2, пер. Фиалковый, 1-9, 2-8, II-Проезд, 1-3, 2-4, ул. Хвойная, 1-25, 2-12, ул. Черемшанская, 1-35, 8-32, пер. Черемшанский, 1-11, 2-8.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 15 июня 2026 пройдет дважды за сутки утром с 5.00 до 7.00 и вечером с 18.00 до 19.00 по адресам: ул. 33-х Героев, 207-235, 245-281, 200-268, 268а, 337-357, 302-324, пер. Безымянный, 5-7, ул. Бобровского, 1, 5, 7, Волгоградгоргаз, ул. Бутлерова, 208-236, 246-280, 346-360, 389, Волгоградгоргаз, ул. Волкова, 1-111, 2-120, 85, пер. Замкнутый, 19-21, 20-22, ул. Красных Зорь, 195-251, 192-248, ул. Марата, 41-73, 12-28, пер. Марата, 22-28, 40, ул. Марковникова, 7-107, 8-94, ул. Миклухо-Маклая, 1-119, 8-108, ул. К. Панчишкиной, 193-313, 196-250, ул. Симферопольская, 187-249, 188-228, ул. С. Стальского, 7-87, 22-40, 46-54, 22а-40а, ул. Фролова, 11-17. С 9.00 до 15.00 отключение электричества запланировали на ул. Довженко, 53, ИП Лузин, ул. Моцарта, 41, ИП Ильюхина.

Продолжаются в Волгограде и традиционные летние отключения горячей воды.