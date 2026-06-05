Отключение света 6 июня грозит лишь двум районам Волгограда

Электричества не будет весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в выходной снова ожидают временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В субботу, 6 июня 2026 года, вовсе не массовые, но неприятные отключения света запланировали в жилых домах и организациях лишь двух районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут ремонт и профилактические работы в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Волгоградцам лучше заранее подзарядить гаджеты и перебрать холодильники.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 6 июня 2026 продлятся с 9.00 до 17.00 и затронут две улицы: Мелиораторов, 8-18 и Луконина, 9-13.

В Краснооктябрьском районе в субботу, 6.06.2026, электричество отключат также с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Волочаевская, 33/2, 35а, 35-47, ул. Кубинская, 26 - ГКУ, ул. Обороны Севастополя, 1а, 1-31, 31а, 33, 33а, 35-43, 2-34, 36а, 36-42, Волгоградгоргаз, пер. Транспортный, 4, 6, 33, ул. Черноярская, 2а, 2б, 2-40, 3-11, 13а, 13-33.

Со вторника в Волгограде стартуют новые отключения горячей воды, а в центре города отключат и холодную воду.