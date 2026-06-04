Волгоградцев ждет футбол без ливня. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде в день матча Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 года подарит день без дождя. Синоптики регионального ЦГМС прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, но с сильным ветром.

В ночь на 5 июня в Волгограде температура поднимется до 14...16º, днем будет 23...25.

6 июня днем в прогнозе кратковременный дождь и гроза. Но температура поднимется еще на градус. 7 июня снова без осадков, ночью 12...14 градусов, днем 24...26º.

В Волгоградской области днем 5 июня местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура ночью - 11...16º, при прояснении местами похолодает до 6º; днем будет 22...27º. Такая же погода будет 6-7 июня, только ночью температура может упасть и до 4 градусов.

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