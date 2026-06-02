Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 8:11

В Волгограде после матча Россия – Буркина-Фасо пустят дополнительные электрички

Уехать после футбола можно будет в Красноармейский и Волжский
Екатерина СИМОХИНА
Болельщиков после матча развезут по домам электрички.

Болельщиков после матча развезут по домам электрички.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительные электрички запустят в Волгограде 5 июня 2026 года, чтобы развезти по домам болельщиков после матча сборных России и Буркина-Фасо. Электропоезда проследуют в Красноармейский район до станции Шпалопропитка и в Волжский. В расписании появилось два дополнительных поезда.

Поезд № 6331 до Шпалопропитки отправится с платформы на Мамаевом кургане в 22.40 5 июня, на конечную он прибудет в 23.52. Поезд № 6435/6436 в Волжский отправится с остановки Мамаев курган в 22.45, на конечной он будет в 23.25.

Напомним, матч Россия – Буркина Фасо начнется 5 июня в 20.00 на стадионе «Волгоград Арена». Пред матчем и после игры зрителей ждет большая развлекательная программа, выступление поп-группы «Корни» и других звезд. Билеты в продаже только на сайте партнера сборной России, остерегайтесь мошенников и фейковых площадок по продаже билетов.