Группа «Корни» выступит перед матчем Россия – Буркина-Фасо в Волгограде

Матч начнется 5 июня в 20.00 на Волгоград Арене. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, кто выступит перед матчем Россия – Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня 2026. Как сообщает РФС, развлекать пришедших на матч зрителей будет группа «Корни». Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакулевич выступят на площади перед стадионом до начала игры. Напомним, матч начнется в 20.00.

Также в программе фестиваля болельщиков – возможность получить автограф и поиграть в футбол с легендами сборной России – Владимиром Габуловым, Игорем Семшовым, Русланом Пименовым, Валерием Есиповым.

Участники группы "Корни" Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакулевич. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После того, как болельщики займут места на трибунах, развлекательная программа продолжится.

- Номер-открытие «В наших глазах» представит волгоградская рок-группа 330 м/с. Это кавер на композицию Виктора Цоя и группы «Кино». После финального свистка на «Волгоград Арене» выступит певец, участник СВО Сергей Нихаенко. Финалист проекта Олега Газманова «Родники» исполнит песню «Высота», - рассказали подробности в Российском футбольном союзе. Матч российской сборной традиционно будет сопровождаться ярким шоу на поле.

Свои гейты стадион откроет в 17.00. Билетов в продаже много, их стоимость от 400 до 4000 рублей. Их будут выкладывать партиями.

Ранее сообщалось, кто из футболистов примет участие в матчах. На летние игры сборной России вызвали 32 футболиста, в том числе Александр Головин («Монако»), Антон Миранчук (московское «Динамо») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») Миранчуки, Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед») и другие. А вот Матвея Сафонова волгоградские зрители не увидят.

Билеты можно купить только на специальной странице матча. Остерегайтесь сайтов мошенников.