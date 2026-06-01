Газа не будет в домах несколько часов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жителей одного района Волгограда и Волжского 3 июня 2026 года ждет временное отключение газа. Приостановят на несколько часов поставку голубого топлива части Краснооктябрьского района областного центра и двух улиц города-спутника из-за неотложного планового ремонта объектов систем газоснабжения и газораспределения, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов, где отключат газ в Волгограде и Волжском 3 и 10 июня 2026 года.

Так, 3 июня 2026 года с 10.00 до 16.00 отключение газа в Краснооктябрьском районе Волгограда затронет дома по адресам: ул. Богунская, 9, 9А и 11; пер. Демократический, 7 и 8; ул. Гончарова, 10.

По данным «АхтубаГазПроект», в Волжском отключение газа пройдет 3 июня 2026 года с 9.00 до 13.00 в домах на ул. Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55, 57, 59 и ул. Карбышева, 171. По этим адресам уже отключали газ в конце мая и еще раз отключат 10 июня с 9.00 до 13.00. Также в этом время без голубого топлива останутся жители четырех СНТ - «Волга», «Взморье», «Досуг» и «Трубник».

Волгоградцев и волжан просят не оставлять включенными в это время газовые плиты и котлы, чтобы избежать несчастных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отметим День защиты детей 2026 в Волгограде: полная программа

Куда сходить с ребенком на День защиты детей 1 июня 2026 в Волжском

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график