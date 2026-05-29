Прокуратура в Волгограде открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

В Волгоградской области прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей, пострадавших в ходе атаки БПЛА на регион 29 мая 2026 года. Беспилотники атаковали промышленные предприятия и жилой дом, выбиты стекла в детском саду. Погиб рабочий завода в Волжском, двое ранены. Как сообщили в надзорном ведомстве, открыта горячая линия, на которую волгоградцы могут обратиться за правовой помощью.

Прокуратура взаимодействует со всеми ведомствами, территориальные прокуроры лично контролируют ситуацию на месте. За разъяснением своих прав волгоградцы могут позвонить на горячую линию по телефону +79608921020.