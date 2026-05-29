Андрей Бочаров сообщил о погибшем рабочем в ходе атаки ВСУ. Администрация Волгоградской области.

60-летний мужчина погиб во время атаки киевских БПЛА в Волгоградской области. Беспилотники ВСУ ночью 29 мая 2026 года атаковали жилые дома и промышленные предприятия региона. Ударили по заводам в Волжском и Волгограде, еще один дрон повредил жилую пятиэтажку. Выбиты окна в детском саду. Сообщается об одном погибшем и двоих раненых. Подробности рассказал глава региона Андрей Бочаров.

- На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в доме по ул. Вершинина, - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, - сделал заявление губернатор.

После падения обломков сбитых БПЛА начались возгорания. Как рассказал Бочаров, пожары тушили на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, были и локальные возгорания. К утру все пожары потушены.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Нужно уточнить масштаб повреждений в жилых домах, организовать ликвидацию последствий. Как сообщили в мэрии Волгограда, в результате ночной террористической атаки БПЛА выбиты стекла в нескольких группах детского сада № 357 в Краснооктябрьском районе.

- Работы по уборке стекла были оперативно проведены. С утра дошкольное учреждения работает без изменения режима, - рассказали в мэрии. Занятия идут во всех группах, в которых не выбило стекла.

Напомним, ночью 29 мая 2026 года киевские беспилотники атаковали Волгоградскую область. В регионе объявили сначала беспилотную опасность, ближе к полуночи - ракетную угрозу. Всю ночь волгоградцы слышали громкие хлопки - работало ПВО. Дроны атаковали жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе. Повреждения получила пятиэтажка на улице Вершинина.

Жильцов дома ночью эвакуировала на улицу. Городские власти сообщали о готовности развернуть пункт временного размещения для людей в случае необходимости.