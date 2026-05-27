Дачные автобусы в Волжском с 1 июня будут дольше ходить по вечерам

Автобусы будут ходить на дачи дольше. Фото: мэрия

С 1 июня 2026 дачные автобусы №3, 11, 15 и 41 в Волжском будут чаще ходить по вечерам. Волжская автоколонна № 1732 изменит расписание маршрутов, сообщили в мэрии.

- Изменения вводятся в связи с увеличением светового дня и по желаниям садоводов, - рассказали в администрации.

Так, с 1 июня в расписание дачного автобуса № 3 «Парк – о. Зеленый» добавят вечерние рейсы от парка в 18.37 и 19.37, от Зеленого – в 19.07 и 20.07.

Автобус №11 «32 микрорайон – п. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия» будет в будни ходить от СНТ в 20.00, от 32 мкр – в 18.45; в выходные от СНТ добавят рейсы в 19.25 и 20.00, от 32 мкр – в 18.00 и 18.45.

Автобус №15 «Парк – дачи ДОК» дополнительно поедет от парка в 18.48 и 19.48, с дач – в 19.18 и 20.18.

Автобус №41 «37 микрорайон – СНТ «Взморье» ежедневно добавит рейсы на дачи 18.31 и 19.17, от СНТ – в 19.21 и 20.06.

Автобусу №42 ранее также добавили вечерние рейсы в 18.45 на дачи от 37 мкр и от СНТ «Цветущий сад» в 19.31. С 1 июня его расписание не изменится.

