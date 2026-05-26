В Волгограде на две ночи 26 и 28 мая закроют ж/д переезд в Советском районе

Автомобилисты не смогут две ночи проехать через пути на пересечении улиц Слесарной и Инструментальной в Советском районе Волгограда. Железнодорожный переезд возле «Обувной фабрики» будет закрыт в ночное время 26 и 28 мая 2026 года на время ремонта, сообщили в ПривЖД.

- С 21.00 до 3.00 часов 26 и 28 мая будет закрыт железнодорожный переезд на 9 км перегона Ельшанка – Бекетовская в Советском районе Волгограда, - рассказали железнодорожники.

Объехать закрытый переезд можно будет по улице Электролесовской. Водителей просят планировать маршрут заранее.

