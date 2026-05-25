Поселок под Волгоградом выживает без воды четверо суток, вмешалась прокуратура

Воды в поселке нет четвертый день Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители поселка Царицын Городищенского района Волгоградской области уже четверо суток выживают без воды. В населенном пункте объявили режим ЧС. Прокуратура региона организовала проверку в связи с частичным прекращением водоснабжения, сообщили в ведомстве.

- Согласно имеющимся данным водоснабжение прекращено на шести улицах населенного пункта в связи с выходом из строя одной из трех водонапорных скважин, - рассказали в областной прокуратуре.

По данным надзорного органа, местные власти организовали подвоз питьевой воды на обезвоженные улицы, пока решается вопрос о ремонте скважины. До полного восстановления водоснабжения прокуратура будет держать ситуацию на контроле.

А пока в домах жителей поселка Царицын вода с 21 мая днем не идет вовсе, а по ночам течет из кранов тонкой струйкой. Люди не спят, пытаясь набрать хоть немного живительной влаги для себя, домашнего скота, птицы и огорода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Волгограде отключили горячую воду в мае 2026

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график