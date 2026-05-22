Тротуары и колодцы отремонтируют на новой Центральной набережной Волгограда

Обновленная набережная требует ремонта Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Волгограда ищет подрядчика на ремонт тротуарной плитки и колодцев на недавно обновленной нижней террасе Центральной набережной имени 62-й Армии. Речь идет об участке от Речпорта до объекта культурного наследия «Бронекатер БК-13». Правда, сумма ремонта небольшая – 777 тысяч рублей.

Согласно документам аукциона, подрядчику на ремонт дадут всего 20 дней с даты заключения контракта. Разберут и заново замостят тротуары в июне 2026 года. Обновления на нижней террасе набережной требует более 300 квадратных метров брусчатки. При этом почти 150 квадратов плитки заменят на новую. Часть тротуара разберут, чтобы заменить люки и горловины колодцев.

При этом подрядчик будет сам согласовывать работы с владельцами инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в этой зоне. В случае повреждения труб и кабелей придется все восстанавливать сразу после обнаружения и за свой счет.

