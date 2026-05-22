В Волгограде за неделю клещи атаковали 124 человека

Клещи в Волгоградской области активизировались не на шутку – кусают и людей, и животных. Только за прошедшую неделю к врачам обратились 124 человека, которые решили снять клеща в поликлинике. Кто-то решается справиться с ними самостоятельно. В Роспотребнадзоре по Волгоградской области напоминают, что это рискованно: клещ может быть инфицирован. В этом году пока случаев заражения людей инфекциями от клещей не зарегистрировано.

Всего с начала сезона покусали уже 323 человека. В Волгограде территории парков и общественных пространств обрабатывают от клещей, но эпидемиологи советуют дополнительно использовать аэрозоли и спреи от клещей, а на природе носить закрытую одежду: клещи любят присасываться к оголенным частям тела с тонкой кожей.