ЦПКиО в Волгограде обработали от клещей к сезону активного отдыха

В Волгограде приступили к активной подготовке парковых зон к летнему сезону. Сегодня, 5 мая, специалисты обработали от клещей Центральный парк культуры и отдыха. Работы выполнили рано утром, когда посетителей было немного. Это позволило специалистам без помех обработать все необходимые участки. В первую очередь внимание уделили зеленым насаждениям, лужайкам для пикников, а также территориям вокруг ключевых объектов: главных сцен, аттракционов и пешеходных дорожек.

Обработку провели в безветренную погоду, что гарантирует максимальную эффективность. Используемые средства безопасны для людей и животных, поэтому уже после обработки можно смело гулять по аллеям и наслаждаться свежим воздухом. При необходимости, специалисты повторят процедуру для поддержания высокого уровня защиты.

В теплое время года ЦПКиО пользуется большой популярностью у жителей и гостей Волгограда. В Центральном парке уже на этой неделе стартует сезон открытых занятий йогой, а скоро начнутся и кинопоказы под открытым небом. Кроме