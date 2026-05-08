Уже сотни покусанных: за неделю больше 30 волгоградцев подхватили клещей

Клещей можно подхватить в траве даже в парке у дома. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В травмпункты Волгограда и больницы области продолжают обращаться жители, обнаружившие у себя на теле присосавшихся клещей. За последнюю неделю кровопийцы укусили 31 человека. Всего с начала сезона в Волгоградской области покусанных уже 119 человек, 39 из них – дети, сообщает Роспотребнадзор.

- Инфекции, передающиеся клещами, не зарегистрированы, - успокоили в ведомстве.

Вакцины от тех инфекций, которыми можно заразиться в нашем регионе, не существует, поэтому лучший способ не заболеть – избегать встречи с кровососами. Они любят траву и невысокие кустарники. Прицепляются сначала к одежде, а потом заползают в удобное им оголенное место на вашем теле, где и присасываются к человеку. Излюбленные места - волосистая часть головы, заушная область и шея, подмышечная впадина и пупок, подколенная область, внутренняя поверхность бедер. Осматривайте себя и детей по возвращении с прогулок на улице и в парке.

Уже давно пора приобрести аэрозоль от клещей. А там и до комаров недалеко. Напомним, в Волгограде они начинают отравлять жизнь людям в середине мая.

Напомним, присосавшегося клеща лучше снимать в травмпункте или ближайшей поликлинике. По желанию его можно отвезти в лабораторию на исследование, чтобы точно понимать, что он не инфицирован. Исследование проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на ул. Ангарской, 13Б. Телефон (8442) 36-25-71.