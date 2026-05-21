Волгоградцев спросили, нужна ли остановка электричек у Больничного комплекса

До больничного комплекса могут пустить электричку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде может появиться новая остановка электричек у Больничного комплекса в Дзержинском районе. Нужна ли она там, решили спросить у самих горожан. Компания «Волгоградтранспригород» проводит опрос о транспортной доступности главных медицинских учреждений региона.

Как рассказали в АО «ВТП», чтобы пациентам, посетителям и сотрудникам было удобнее добираться больниц, онкоцентра и госпиталя, планируют построить дополнительную остановочную платформу пригородных поездов рядом с медицинскими учреждениями.

А пока волгоградцев просят пройти опрос. Ответы на 11 вопросов займут не более 2–3 минут и помогут принять решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградские хирурги извлекли из жителя Калмыкии целый литр паразитов

Новые платные парковки на 11 улицах заработают в Волгограде с 16 июня