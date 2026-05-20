На Последний звонок 2026 в Волжском закроют парк «Гидростроитель»

В Волжском Волгоградской области на городской Последний звонок выпускники по давней традиции соберутся в парке «Гидростроитель». На время праздника в парк пустят только школьников. Для остальных горожан вход будет закрыт 26 мая 2026 года с 14.00 до 22.00, сообщили в администрации «ДК «ВГС».

Волжанам приносят извинения за неудобства, но «Последний звонок» уже много лет проходит как закрытое городское мероприятие для выпускников. Чтобы обеспечить безопасность школьников, парк закрывают каждый раз.

